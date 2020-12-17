BMW намотало на столб на Выборгской набережной в Санкт-Петербурге

Машина влетела в столб на Выборгской набережной в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Жесткое ДТП произошло произошло на Выборгской набережной в Санкт-Петербурге. Днем в четверг, 17 декабря 2020 года, легковой автомобиль вылетел с дороги на газон вдоль набережной и затормозил прямиком в столб. Машину буквально намотало на опору, смят со стороны водительского места.

- На Выборгскую набережную, напротив дома 49, приехали службы судя по всему ремонтировать столб и убирать покореженный автомобиль после ДТП, - рассказали в социальной сети очевидцы.

Судя по фотографиям с места аварии, пострадала машина марки BMW. О состоянии здоровья, попавшего под такой удар, на данный момент ничего не сообщается.

Сейчас на месте работаю дорожные инспекторы, которые выясняют все условия и обстоятельства при которых произошла авария. После проверки будет составлен административный акт. ДТП проезду по набережной не мешает.