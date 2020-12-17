Более 30 тысяч больных коронавирусом петербуржцев получили бесплатные лекарства

В Петербурге более 30 тысяч пациентов получили бесплатные лекарства от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге более 30 тысяч человек, лечащихся от коронавируса в амбулаторных условиях, получили бесплатные препараты. Как правило, лекарства пациентам доставляют на дом врачи или волонтеры. Об этом рассказали в четверг, 17 декабря 2020 года, в комитете по здравоохранению.

- Также петербуржцы активно пользуются бесплатным такси, чтобы добраться до медучреждения на компьютерную томографию легких. Накануне было перевезено 180 таких пациентов, - сообщили в ведомстве.

В Смольном отмечают, что услугами такого такси стали пользоваться чаще.

Комитет рассказал и о ходе вакцинации от коронавируса. Сейчас в Петербурге уже началась доставка ампул вакцины "Спутник V" по поликлиникам и больницам, где откроются прививочные пункты. На данный момент к работе готовы уже 14 таких точек. Вакцинация социальных работников и учителей начнется в ближайшее время.