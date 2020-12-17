Бородатого «растамана», хранившего анашу в трехлитровых банках, нашли в Сясьстрое

Фермера с плантацией конопли обнаружили в Сясьстрое. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Целую плантацию конопли, а также готовую к употреблению марихуану, хранившуюся в трехлитровых банках, нашли оперативники управления по борьбе с наркотиками. На днях они наведались по нескольким адресам троих жителей города Сясьстрой Волховского района Ленобласти, где и нашли все это «богатство».

- При обыске в частных домах и гараже обнаружено большое количество наркосодержащих растений и готовое наркотическое вещество марихуана, - сообщает пресс-служба ГУ МВ по Петербургу и Ленобласти.

В список изъятого попали 50 кустов конопли, килограмм растительного наркотика в стеклянных банках, а также срезанные, но не обработанные растения, упаковочные пакеты, удобрения и приспособления для садоводства, мобильные телефоны и прочее.

Известно, что задержанным «растаманам» от 32 до 54 лет, двое из них ранее уже судимы.

По статье за незаконное распространение наркотиков им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.