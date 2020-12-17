Мужчина погиб, упав в лестничный пролет в парадной дома на Невском проспекте

Мужчина погиб в парадной дома на Невском проспекте Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку в связи с гибелью мужчины в центре города. В ночь на среду, 16 декабря 2020 года, в отделение МВД Центрального района поступило сообщение от бригады скорой помощи о том, что в парадной дома 106 на Невском проспекте нашли труп.

- Врачи констатировали смерть мужчины на вид 35-40 лет. Тело находилось на полу первого этажа, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Осмотрев место, где был найден труп, правоохранители и врачи установили, что мужчина умер от катотравмы. Предположительно, он разбился, упав с высоты в лестничный пролет парадной. Никаких насильственных следов смерти на теле обнаружено не было.

Судя по виду погибшего, он был без определенного места жительства. Труп был направлен в морг для экспертного подтверждения причин смерти.