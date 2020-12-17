Рейды по лоточникам прошли в Санкт-Петербурге

В декабре в Петербурге вновь ловили лоточников. Фото: ККИ.

В очередные рейды против нарушителей правил уличной торговли вышли сотрудники петербургского Комитета по контролю за имуществом. Их праведный гнев обрушился на лоточников, продающих овощи-фрукты, рыбу и всякую всячину, а также на владельцев незаконно стоящих ларьков.

- С начала декабря в ходе рейдов обследованы Калининский, Приморский, Центральный, Адмиралтейский, Невский, Московский и Кронштадтский районы. В результате освобождено 49 земельных участков, - сообщает пресс-служба комитета.

Большинство нарушений связано с незаконным размещением киосков, лотков, столов, тележек на улицах Петербурга. Особенно много их в центре города, где «обитают» продавцы сувенирной продукцией.

Аксессуары к мобильным телефонам продавали на улице Бабушкина и на проспекте Чернышевского, а лотки с фруктами и рыбой оказались вездесущими и нашлись во множестве во всех районах Северной столицы.

Все торговое оборудование у коммерсантов было изъято.