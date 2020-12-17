В Сестрорецке восстановят историческую дачу Кочкина

Историческую дачу в Сестрорецке восстановят по программе «Рубль за метр» Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге отреставрируют историческую дачу Кочкина в Сестрорецке. Памятник располагается на улице Максима Горького, дом 8, в Курортном районе. Объект участвовал в торгах в рамках программы "Рубль за метр". Новый арендатор получил дачу на 49 лет и в течение первых семи должен привести здание в порядок;

- Город многое делает для сохранения культурно-исторического наследия. Но и бизнес-структуры не должны оставаться равнодушными к нашим памятникам. Уже можно говорить о том, что программа "Рубль за метр" интересна инвесторам. Мы подготовили к торгам еще четыре памятника, - сказал губернатор Александр Беглов.

Дача Кочкина - это четвертый памятник, реализованный по новой программе. Первым восстановленным объектом стала Контора и здание библиотеки лесопильного производства Ф.Я. и Н.Я. Колобовых на Большой Зелениной, 43. Арендаторы получили его в аренду в сентябре прошлого года, а уже спустя год полностью отреставрировали. Еще два объекта сейчас в процессе реставрации.