День высоких скоростей: 11 лет назад началось движение «Сапсанов» между Петербургом и Москвой

11 лет назад в России началось движение "Сапсанов". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уже 11 лет в России существуют скоростные поезда. Их движение началось 17 декабря 2009 года с маршрута Москва-Санкт-Петербург, на который вышли «Сапсаны». По этому поводу в стране даже появился отдельный праздник - День высоких скоростей.

- Сегодня высокоскоростные поезда «Сапсан»совершают до 30 рейсов в сутки и курсируют на маршрутах Санкт-Петербург – Москва и Санкт-Петербург – Нижний Новгород, - сообщает пресс-служба РЖД.

Учитывая, что многие поезда за этот срок прилично «набегали», с 2019 года идет их плановая модернизация, которая закончится к 2022 году.

Впрочем, сапсаны - не единственные скоростные «птички» в России. Есть еще пригородные «Ласточки», пассажирские «Стрижи» и отдельный вид - поезда «Аллегро», связывающие Петербург и Хельсинки.

А к 2027 году в стране должны запустить принципиально новые составы по высокоскоростной магистрали от Петербурга до Москвы. Расчетная скорость на ВСМ превысит 300 км/час, а время в пути между столицами составит два часа.