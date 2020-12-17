Мужчина в маске ограбил петербургский банк на полмиллиона рублей за десять минут

Петербургская полиция разыскивает грабителя банка в маске Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативные сотрудники полиции Санкт-Петербурга разыскивают мужчину за дерзкое ограбление банка. Грабитель ворвался в отделение коммерческой компании среди белого дня в четверг, 17 декабря 2020 года. Закрывая лицо медицинской маской, он стал требовать от сотрудников банка деньги.

- Около 14:50 часов в полицию Фрунзенского района поступило сообщение о том, что десятью минутами ранее в отделение банка, расположенного в доме 6, корпус 1, на улице Белы Куна, вошел неизвестный мужчина в маске и стал угрожать сотрудникам предметам, похожим на пистолет, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградкой области.

Забрав деньги, мужчина сбежал, а персонал позвонил в полицию. В общей сложности грабитель вынес около 450 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.