"Тройничок" на Обводном канале перекрыл движение в центр Санкт-Петербурга

ДТП перекрыло движение по Обводному каналу в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Три автомобиля попали в аварию на Обводном канале и перекрыли движение в сторону центра Санкт-Петербурга. "Тройничок" произошел днем в четверг, 17 декабря 2020 года. Как рассказали в социальной сети очевидцы, участниками аварии стали две легковушки и "Газель".

- Каршеринг и "Газель" устроили "тройничок" перед Лиговским тоннелем на Обводном канале. Заняли все полосы, - отметили свидетели.

Кто стал третьим участником аварии, не сообщается. Судя по фотографии с места событий, удар был не сильным. О возможных пострадавших ничего не сообщается.

Однако авария серьезно помешала проезду по набережной Обводного канала. Из-за того, что часть дороги оказалась заблокирована, на трассе начала образовываться пробка. На 17 часов автомобили стоят на протяжении почти двух километров.

На месте работаю сотрудники дорожной полиции, разбираются в произошедшем.