Полиция опровергла информацию о похищении мужчины из ресторана Санкт-Петербурга

В МВД опровергли похищение мужчины в ресторане на Дачном проспекте в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга опровергла информацию о том, что в городе похитили человека. Днем в четверг, 17 декабря 2020 года, в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что в одном их ресторанов города, расположенном в доме 18 на Дачном проспекте заломали руки мужчине и увезли его в неизвестном направлении.

- Трое неизвестных похитили посетителя ресторана, вынесли на улицу, посадили в белый "Киа Рио" и увезли в неизвестном направлении, - говорили в соцсетях.

Также сообщалось, что якобы по горячим следам полиция объявила план "Перехват" и пытается поймать похитителей и спасти жертву.

"КП-Петербург" обратилась в полицию, чтобы уточнить детали. Однако правоохранители сообщили, что информация ложная.

- Информация недостоверная. В Петербурге не было похищения, - ответили в главном управлении МВД по Северной столице.