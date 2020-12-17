Смольный создаст экспертные советы для поддержки пострадавшего от панемии бизнеса

В Петербурге создадут экспертные советы для помощи пострадавшим от пандемии отраслям Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге создадут экспертные советы, которые будут продумывать меры поддержки пострадавшим от пандемии отраслям бизнеса. В четверг, 17 декабря 2020 года, губернатор Александр Беглов подписал документ, в котором поставил задачи перед группами.

- Предполагается создать советы в сферах общественного питания, торговли, культуры, туризма и гостиничного бизнеса, а также физической культуры и спорта, - рассказали в Смольном.

Теперь раз в неделю эксперты будут предоставлять градоначальнику отчеты с оценкой делового климата, информацией о препятствиях ведению предпринимательской деятельности, а также предложения по поддержке предприятий и организаций и другие актуальные вопросы развития отраслей.

Экспертный совет по туризму и гостиничному бизнесу намерен содействовать активизации работы туристской отрасли и восстановлению турпотока.

В настоящее время готовятся положения об экспертном совете и обсуждаются критерии выбора экспертов.