Смольный создаст экспертные советы для поддержки пострадавшего от панемии бизнеса

В Петербурге создадут экспертные советы для помощи пострадавшим от пандемии отраслям
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
В Санкт-Петербурге создадут экспертные советы, которые будут продумывать меры поддержки пострадавшим от пандемии отраслям бизнеса. В четверг, 17 декабря 2020 года, губернатор Александр Беглов подписал документ, в котором поставил задачи перед группами.
- Предполагается создать советы в сферах общественного питания, торговли, культуры, туризма и гостиничного бизнеса, а также физической культуры и спорта, - рассказали в Смольном.
Теперь раз в неделю эксперты будут предоставлять градоначальнику отчеты с оценкой делового климата, информацией о препятствиях ведению предпринимательской деятельности, а также предложения по поддержке предприятий и организаций и другие актуальные вопросы развития отраслей.
Экспертный совет по туризму и гостиничному бизнесу намерен содействовать активизации работы туристской отрасли и восстановлению турпотока.
В настоящее время готовятся положения об экспертном совете и обсуждаются критерии выбора экспертов.