Завершился ремонт Литейного моста в Санкт-Петербурге

В Петербурге завершились ремонтные работы Литейного моста Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге завершились ремонтные работы на Литейном мосту. Об этом сообщили в четверг, 17 декабря 2020 года, в "Мостотресте". Работы проводились на металлоконструкциях фасадной балки пролетного строения, чтобы поддержать хорошую работоспособность переправы.

- Специалисты осуществили демонтаж существующих металлических конструкций, обработали внутренние поверхности стенки от коррозии и смонтировали металлические конструкции для усиления фасадной балки, - рассказали в компании.

Также рабочие загрунтовали и покрасили конструкцию. Кроме того, в процессе работ по усилению фасадной балки пролетного строения был выполнен комплекс работ по герметизации каналов под инженерные сети.

Литейный мост, один из разводных переправ города, перекинут через Неву и соединяет Центральный и Выборгский районы Северной столицы.