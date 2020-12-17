Гуляющих по льду петербуржцев штрафуют с помощью беспилотников

Петербуржцев, вышедших на лед, ловят с помощью беспилотников. Фото: gov.spb.ru

Беспилотники помогают спасателям МЧС и сотрудникам Смольного выписывать административные протоколы петербуржцам, которые рискуют своей жизнью и прогуливаются по льду во время официального запрета властей. В этот раз рейды прошли на Суздальских озерах, что находятся на севере города.

На лед запрещено выходить до 15 января 2021 года. Фото: gov.spb.ru

- Квадрокоптер отличается высокой маневренностью и способен записать видео, которое служит неопровержимым доказательством нахождения на льду людей – это учитывается при рассмотрении дела об административном правонарушении. Во время рейда на Суздальские озера сотрудникам комитета по вопросам законности как раз пришлось оформить на нарушителей несколько протоколов, - сообщают в пресс-службе Смольного.

Добавим, что запрет на прогулки по льду действует до 15 января. С учетом того, что в Северную столицу пришла декабрьская «оттепель», лучше действительно не испытывать судьбу. А штраф за нарушение составляет 5 тысяч рублей.