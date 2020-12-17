Уборку снегопада в Калининском районе назвали самой худшей

Калининский район раскритиковали за плохую уборку снега. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Смольном поручили усилить контроль за уборкой снегопада в Калининском районе, где дорожные и коммунальные службы получили больше всего критики. Также от чиновников досталось и центральным районам, где подрядчики не справились с очисткой тротуаров от осадков – они ссылаются на архитектурные особенности и сложную транспортную логистику.

- Особое значение сейчас играет своевременное и качественное поступление производственных задач по всей вертикали – от руководителя комитета до каждого водителя и дворника, - подчеркнул вице-губернатор Николай Бондаренко.

Добавим, что днем 17 декабря улицы города очищают от осадков 835 уборочных машин и 1215 работников ручного труда от дорожных предприятий. Но им помогает и погода – в Северную столицу пришла декабрьская «оттепель». В воскресенье, 20 декабря, синоптики обещают даже до 4 градусов тепла.