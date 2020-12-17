Большую горку построили в центре Санкт-Петербурга

Большую горку готовят к открытию в "Никольских рядах". Фото: instagram.com/nikolskiye

В «Никольских рядах» завершили строительство большой зимней горки. Судя по всему, кататься на ней разрешат только на ватрушках. Возможное отсутствие снега при этом не помешает – она скользит при любой погоде. Работы по возведению объекта длились 160 часов. На строительство потратили 2,5 тысячи деревянных брусьев и досок, а также 20 тонн разнообразного «железа» для основы несущей конструкции.

- Горка готова! Она состоит из 9,8 тысячи ячеек всесезонного покрытия катательного желоба (такую технологию прошлой зимой применили на горке в Кронштадте – Прим.ред.). Также у нас есть бугельный подъемник, рассчитанный на одновременный подъем 25 ватрушек со скоростью до 1,8 м/с. В центре Петербурга возникла самая большая и самая красивая горка! – хвастаются в официальном Instagram «Никольских рядов».

Напомним, что в историческом месте планируют совсем скоро открыть зимнее общественное пространство, о котором «Комсомолка» писала ранее.