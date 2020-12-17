Первую «бережливую» женскую консультацию открыли в Санкт-Петербурге

Первая женская консультация с бережливыми технологиями открылась в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге открыли первую «бережливую» женскую консультацию. Теперь в ней перевели в электронный формат весь документооборот и логистику по движению пациенток. Это экономит время посетителей и медиков, а также более чем в 2 раза повышает пропускную способность медучреждения.

- На данный момент к женской консультации прикреплены больше 100 тысяч женщин, из них около 1 тысячи состоят в медучреждении на учете по беременности. С 29 ноября в роддоме №10 работает проект «Многодетная беременная», где женщины, имеющие трех и более детей, могут всего лишь за 1,5 часа пройти всех необходимых врачей и сдать анализы, а в это время за их малышами присмотрят няни в игровой комнате, - рассказывают в пресс-службе аппарата вице-губернатор Олега Эргашева.

Добавим, что на базе роддома организовано обучении для нянь по присмотру за детьми до 1,5 лет.