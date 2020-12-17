Трое коллекторов похитили должника из ресторана в Санкт-Петербурге

Трое коллекторов решили выбить долг у петербуржца, похитив его на глазах у людей средь бела дня. Фото: Артем КИЛЬКИН

Трое коллекторов силой вытащили должника из ресторана, расположенного у дома №18 на Дачном проспекте в Санкт-Петербурге. В полицию тут же позвонили недоумевающие очевидцы инцидента. На места стянулись не только сотрудники МВД, но и вневедомственной охраны. Всех четверых участников истории в итоге доставили в отдел полиции для разбирательства. Активнее всех общался тот самый должник, который описал свою версию развития событий.

- 32-летний мужчина, являющийся гендиректором фирмы, рассказал, что трое оппонентов силой посадили его в автомобиль «Киа», где потребовали возврата долга в размере 700 тысяч рублей, а также угрожали ему физической расправой. По словам потерпевшего, злоумышленники неофициально выполняли коллекторские функции, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

С остальными участниками «серьезного разговора», коим от 27 до 38 лет, сейчас общаются полицейские. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.