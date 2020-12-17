Больше 100 килограммов сырно-колбасной «санкционки» изъяли с Долгоозерного рынка

Центнер "санкционки" изъяли с рынка в Санкт-Петербурге. Фото: пресс-служба СЗТУ

Сотрудники таможенного контроля вместе с коллегами из прокуратуры заглянули с рейдом на Долгоозерный рынок, что находится на севере Санкт-Петербурга. Визит прошел плодотворно – на прилавках лежал центнер разнообразных продуктов, ввоз которых запрещен на территорию России из-за санкций. Таможенники не нашли ни разрешительных документов на товар, ни доказательство о надлежащей сертификации.

На рынке обнаружили запрещенные сыры и колбасы. Фото: пресс-служба СЗТУ

- Общий вес обнаруженных продуктов составил 111 килограммов – это сыры, сырная продукция, масло и колбасные изделия. Судя по маркировке, их произвели в Германии, Италии, Финляндии, Нидерландах, Испании и других странах Европейского союза, - рассказывают в пресс-службе СЗТУ.

Добавим, что все запрещенные товары уже изъяли из оборота. Судьба у них известная – уничтожение в печи. Напомним, в начале декабря таможенники изъяли сразу 250 килограммов «санкционки» с двух рынков Санкт-Петербурга.