Скоростные «Ласточки» запустят с 28 декабря между Санкт-Петербургом и Тихвином

"Ласточки" начнут ездить между Санкт-Петербургом и Тихвином с 28 декабря 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Скоростные электропоезда «Ласточка» начнут ездить между Санкт-Петербургом и Тихвином с 28 декабря. Об этом уже давно просили жители областного города. В составе электрички – пять вагонов. Остановки предусмотрены на следующих станциях: Мга, Волховстрой-1, Волховстрой-2, Куколь, Сорокино, Мыслино, Валя, Цвылево и Костринский. При этом в новогодние каникулы электричка ездить не будет.

- «Ласточка» назначается на период с 28 по 30 декабря 2020 года и с 10 января 2021 года. К примеру, отправление поезда с номером 7406 из Санкт-Петербурга стоит на 18:51, а поезда из Тихвина с номером 7405 – на 05:25, - сообщает пресс-служба Октябрьских железных дорог.

Судя по расписанию, поезда рассчитаны на жителей Ленобласти, которые рано утром едут в город на работу, а затем вечером возвращаются по домам в обратно, в 47-й регион.