В МЧС предупредили о налипании мокрого снега 18 декабря в Санкт-Петербурге

Налипание мокрого снега ожидается 18 декабря в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Спасатели МЧС поспешили предупредить жителей Санкт-Петербурга о налипании мокрого снега днем 18 декабря. Синоптики прогнозируют осадки уже с утра. Ветер при этом будет юго-восточным умеренным. Температура воздуха составит ночью от 0 до минус 2 градусов по Цельсию, а днем потеплеет – от 0 до +2 градусов.

- По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» днем 18 декабря в Санкт-Петербурге и пригородах местами ожидается налипание мокрого снега, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной столице.

При этом спасатели ждут достаточно сложную обстановку на дорогах и гололедицу, в связи с чем призывают водителей быть крайне осторожными.

Тем временем в Смольном отчитываются о ежедневной уборке улиц города от снегопада. По словам чиновников, хуже всего ситуация в Калининском районе, а в центре Санкт-Петербурга проблемы разве что с тротуарами.