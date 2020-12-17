Нарушения в организации школьного питания проверили в Санкт-Петербурге

В Смольном обсудили нарушения в организации питания школьников. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вице-губернатору Олегу Эргашеву сообщили об итогах аудита по организации школьного питания в Санкт-Петербурге за 2020 год, которое, напомним, с сентября стало бесплатным для 235 тысяч учеников с 1 по 4 классов из Северной столицы. Также обеды и завтраки получили учащиеся из многодетных и малообеспеченных семей, сироты и инвалиды.

- По данным президента Московского государственного университета технологий и управления имени Разумовского Валентины Ивановой, результаты аудита удовлетворительны. Серьезных нарушений в организации питания не выявлено, - отметили в аппарате вице-губернатора.

Теперь чиновники намерены заложить культуру здорового питания у юных петербуржцев. Вместе с этим в Смольном представили проекта стандарта организации по кормлению учащихся, благодаря которому дети будут получать только безопасную и качественную еду.