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Происшествия

Петербуржцу выжгло глаза электричеством при ремонтных работах

Молодой человек чудом выжил, но потерял зрение
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербуржец потерял зрение, получив удар током во время ремонтных работ.

Петербуржец потерял зрение, получив удар током во время ремонтных работ.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Врачи спасают зрение петербуржца, которому накануне выжгло глаза электричеством при проведении ремонтных работ в одном из домов на проспекте Кузнецова. Все произошло на глазах очевидца, который тут же вызвал на место медиков скорой помощи. Пострадавшего срочно госпитализировали в реанимацию. Пока удалось лишь установить, что ему 23 года, он трудится рабочим и проживает в Северной столице.

- Медики диагностировали у него электротравмы, термический ожог второй степени лица, шеи, а также обоих глаз с потерей зрения и обеих кистей. При этом его состояние оценивается как средней степени тяжести. Врачи продолжают лечить его в реанимации, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Добавим, что о происшествии рассказали полиции. Сотрудники МВД выехали на место, где мужчина получил электротравму, и нашли признаки преступления. Другие подробности пока неизвестны.

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