Петербуржцу выжгло глаза электричеством при ремонтных работах

Петербуржец потерял зрение, получив удар током во время ремонтных работ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Врачи спасают зрение петербуржца, которому накануне выжгло глаза электричеством при проведении ремонтных работ в одном из домов на проспекте Кузнецова. Все произошло на глазах очевидца, который тут же вызвал на место медиков скорой помощи. Пострадавшего срочно госпитализировали в реанимацию. Пока удалось лишь установить, что ему 23 года, он трудится рабочим и проживает в Северной столице.

- Медики диагностировали у него электротравмы, термический ожог второй степени лица, шеи, а также обоих глаз с потерей зрения и обеих кистей. При этом его состояние оценивается как средней степени тяжести. Врачи продолжают лечить его в реанимации, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Добавим, что о происшествии рассказали полиции. Сотрудники МВД выехали на место, где мужчина получил электротравму, и нашли признаки преступления. Другие подробности пока неизвестны.