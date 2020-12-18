«Люмьер-Холл» закрыли за нарушения по коронавирусу на джазовом концерте

Роспотребнадзор нашел массу нарушений на джазовом концерте в пространстве «Люмьер-Холл». Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Роспотребнадзор нашел нарушения по коронавирусу на джазовом концерте в креативном пространстве «Люмьер-Холл» на Обводном канале в Санкт-Петербурге. Инспекторы зафиксировали все санитарные недочеты и пошли в Московский районный суд, где сочли их доводы убедительными.

- На джазовом концерте не соблюдался масочный режим, отсутствовал «входной фильтр» при входе посетителей в проекционный музей, не проводилось обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях с использованием бактерицидных облучателей. Суд признал организацию виновной и наказал приостановлением деятельности на 20 суток, - рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Ранее в Северной столице за те же нарушения оштрафовали на 480 тысяч «Ледовый дворец», где рэпер Баста провел два многотысячных концерта. А вот выступление группы «Чиж & Со» в разгар пандемии в клубе «А2» посчитали безопасным.