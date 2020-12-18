Комздрав усомнился в выходе на плато по коронавирусу в Санкт-Петербурге

Смольный объяснил, почему выводы о плато по коронавирусу со стороны Роспотребнадзора преждевременные. Фото: Олег ЗОЛОТО

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга попросили не торопиться с выводами Роспотребнадзора, где ранее заявили о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом в городе. Как отметили в Смольном, главный санитарный врач Северной столицы Наталья Башкетова сделала такое заключение исходя из стабилизации ежесуточного числа зараженных, выявляемых по тестам, но грамотнее судить о плато иначе – отслеживая вдобавок количество госпитализированных.

- Если сравнивать 46 и 47 неделю, то это было плато по госпитализации. Если говорить о предыдущей и этой неделе, то есть неуклонный рост, то мы поставили рекорд: свыше 6 тысяч госпитализированных, - сообщил первый замглавы Комздрава Андрей Сарана в эфире телеканала «78».

Добавим, что власти Северной столицы по-прежнему не рассматривают введение дополнительных ограничений на новогодние праздники и призывают не верить слухам.