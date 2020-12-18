Центр «Велес» открыл телефонную линию для консультации по диким животным, попавшим в беду

Центр "Велес" открыл телефонную линию, куда можно позвонить за консультацией по помощи диким животным. Фото: Олег ЗОЛОТО

Центр «Велес» из Ленобласти сообщил об открытии телефонной линии для консультации по диким животным, попавшим в ту или иную беду. Волонтеры постоянно слышали от жителей региона и Санкт-Петербурга о нехватке единого номера, позвонив по которому, можно было бы узнать о том, как помочь зверюшке.

- Телефонная линия единая по всей России и бесплатная – 8-800-201-49-99. За более 1десяти лет своей работы мы накопили богатый опыт в лечении и реабилитации млекопитающих – от ежа до медведя. И год за годом повторяем, что если вы нашли животное, то не принимайте самостоятельно решение о том, чтобы забрать его домой и, тем более, не занимайтесь его лечением без консультаций со специалистами! – пишет центр помощи диким животным в своих соцсетях.

Напомним, что сейчас в «Велесе» стараются поднять на ноги переломанного лосенка Гошу, которого американские врачи советовали усыпить. Малыш уже делает первые успехи.