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Центр «Велес» открыл телефонную линию для консультации по диким животным, попавшим в беду

Волонтеры Ленобласти отмечают, что звонки абсолютно бесплатны, а номер единый для всей России
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Центр "Велес" открыл телефонную линию, куда можно позвонить за консультацией по помощи диким животным.

Центр "Велес" открыл телефонную линию, куда можно позвонить за консультацией по помощи диким животным.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Центр «Велес» из Ленобласти сообщил об открытии телефонной линии для консультации по диким животным, попавшим в ту или иную беду. Волонтеры постоянно слышали от жителей региона и Санкт-Петербурга о нехватке единого номера, позвонив по которому, можно было бы узнать о том, как помочь зверюшке.

- Телефонная линия единая по всей России и бесплатная – 8-800-201-49-99. За более 1десяти лет своей работы мы накопили богатый опыт в лечении и реабилитации млекопитающих – от ежа до медведя. И год за годом повторяем, что если вы нашли животное, то не принимайте самостоятельно решение о том, чтобы забрать его домой и, тем более, не занимайтесь его лечением без консультаций со специалистами! – пишет центр помощи диким животным в своих соцсетях.

Напомним, что сейчас в «Велесе» стараются поднять на ноги переломанного лосенка Гошу, которого американские врачи советовали усыпить. Малыш уже делает первые успехи.

Живой уголок