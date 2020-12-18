Мокрый снег с налипанием обещают в Санкт-Петербурге 18 декабря

18 декабря в Петербурге ждут снег. Фото: Артем КИЛЬКИН

Наступившая пятница принесет не самый приятный сюрприз жителям Санкт-Петербурга. Синоптики обещают в городе мокрый снег, который будет липнуть на провода, деревья, облеплять машины. Пешеходам и, в особенности, водителям, в такой ситуации надо быть крайне внимательными - видимость резко упадет.

- Утром и днем 18 декабря ожидается мокрый снег с налипанием. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура днем составит 0...+2 градуса. На дорогах сложная обстановка, местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На 7:50 утра в Петербурге слякотно, но пока без осадков. Термометры показывают -0,6 градуса, дует восточный ветер скоростью 1-4 метра в секунду. Давление составляет 767,2 мм ртутного столба, а влажность достигает 89%.