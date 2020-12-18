Два главных мировых транспортных форума пройдут в Санкт-Петербурге

Два ведущих форума о транспорте пройдут в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Два крупнейших мировых мероприятия транспортной отрасли разом пройдут в Санкт-Петербурге. Летом 2021 года в Северную столицу съедутся делегаты V Международного инновационного форума пассажирского транспорта «SmartTRANSPORT» и II Международного форума транспортной инфраструктуры.

- Мероприятия состоятся с 23 по 25 июня 2021 года в «Экспофоруме». Организатором выступает правительство Санкт Петербурга в лице профильных Комитета по транспорту и Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Отметим, что «SmartTRANSPORT» нацелен на выстраивание диалога между властью и работниками сферы транспорта, а также развитие транспортной системы с учетом удобства пассажиров, в особенности людей с ограниченными возможностями.

Форум транспортной инфраструктуры, как понятно из названия, направлен на создание удобной системы общественного транспорта в городах, строительство дороги, виадуков, мостов и т.д., а также избавление мегаполисов от пробок.