Ленинградская область объявила 31 декабря выходным днем

31 декабря в Ленобласти будет выходным днем. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правительство Ленинградской области пошло навстречу пожеланиям трудящихся, как говорили в СССР, и объявило 31 декабря нерабочим днем. Точнее, его перенесли на предыдущую субботу. Зато теперь жители региона смогут спокойно подготовиться ко встрече Нового года и сосредоточится на домашних хлопотах.

- Рабочий день для работников бюджетных учреждений Ленобласти перенесен с четверга 31 декабря на субботу, 26 декабря, - сообщает пресс-служба областного правительства.

И хоть распоряжение властей касается только государственных учреждений, руководителям частных предприятий рекомендовали поступить точно также, чтобы всем было удобно работать в одном режиме.

Отметим, что в России уже около 30 регионов объявили 31 декабря выходным днем. В том числе Карелия и Архангельская область. Власти Санкт-Петербурга и Москвы ни в прошлом ни в нынешнем году так не поступали.