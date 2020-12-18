На Литейном мосту закончили ремонт фасадной балки

На Литейном мосту привели в порядок балку пролетного сооружения. Фото: gov.spb.ru

Один из самых нагруженных транспортом мостов Петербурга отремонтировали специалисты городского «Мостотреста». На Литейном мосту они приводили в порядок конструкции фасадной балки пролетной части переправы.

- Работы проводились на металлоконструкциях фасадной балки пролетного строения. Их целью стало поддержание работоспособности переправы, - сообщает пресс-служба

Снаружи этих работ видно не было, они шли внизу, «под животом моста». Специалисты при помощи пескоструйного оборудования сняли всю ржавчину и старую краску с балок и металлических конструкций, обработали их антикоррозийными составами, после чего покрасили снова.

Также были загерметизированы кабель-каналы под инженерные сети, идущие под Литейным мостом.

Проведенного ремонта должно хватить на несколько лет, после чего все процедуры повторятся вновь.