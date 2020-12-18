Более 40 тысяч человек обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Свыше 40 тысяч тестов сделали на "ковид" за сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Свыше 40 тысяч человек протестировали на наличие коронавируса в Санкт-Петербурге за последние сутки. Об этом, со ссылкой на данные городского федерального Оперативного штаба информирует администрация Северной столицы.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 40 636 человек. Под медицинским наблюдением находится 1825 горожан. Из них 10 - в обсерваторе, 1425 - контактные, 390 - на самоизоляции,- сообщает пресс-служба Смольного.

Операторами единый службы «122» обработано 1895 вызовов, связанных с вопросами о коронавирусной инфекции. Активность горожан тут не ослабевает.

Волонтерами, помогающими пенсионерам и другим горожанам, за прошедший день выполнена 2881 заявка. Тем горожанам, которым необходима помощь, необходимо позвонить по номеру: 8-800-200-34-11.

С начала октября 2020 года уже 50 125 петербуржцам из числа пожилых и одиноких людей, а также малообеспеченных многодетных семей предоставлены продуктовые наборы.