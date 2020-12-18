Рождественские рейсы из Пулково в Германию откроются 19 декабря

Из аэропорта Пулково откроются рождественские рейсы в Германию Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жители Санкт-Петербурга смогут провести новогодние каникулы в Германии. В субботу, 19 декабря 2020 года, в аэропорту Пулково открываются рождественские рейсы во Франкфурт-на-Майне. Сейчас запланированы только четыре полета, которые будет осуществлять авиакомпания Lufthansa.

- В декабре 2020 года авиакомпания Lufthansa выполнит четыре рождественских рейса из Санкт-Петербурга во Франкфурт-на-Майне. Вылеты запланированы на 19, 22, 26 и 29 декабря на 19:00, - рассказали в воздушном вокзале Северной столицы.

Желающим отправиться в путешествия напомнили, что перед вылетом рекомендуется уточнять актуальную информацию о правилах въезда в другие страны в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Напомним, что из-за сложной эпидемической обстановки нахождение в аэропорту разрешается только в защитной маске и перчатках.