Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Еще более 3,7 тысяч человек заболели коронавирусом в Санкт-Петербурге на 18 декабря

За последние сутки были обследованы более 40 тысяч горожан
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий
Еще 3,7 тысяч петербуржцев заразились коронавирусом на 18 декабря

Еще 3,7 тысяч петербуржцев заразились коронавирусом на 18 декабря

Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб по коронавирусу опубликовал свежие данные о развитии пандемии на утро пятницы, 18 декабря 2020 года. Так, в Санкт-Петербурге COVID-19 выявили еще у 3,7 тысяч человек. Уровень заражаемости уже третью неделю находится на одном уровне. В Роспотребнадзоре говорят, что пандемия в Северной столице вышла на плато.

- За последние сутки коронавирус был обнаружен еще у 3 757 человек. За время время пандемии выявлено 193 300 зараженных, - сообщили в оперативном штабе.

Отметим, что накануне более 40 тысяч горожан сдали анализы на коронавирус.

Однако ситуация с пандемией не совсем однозначная. В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга попросили не торопиться с выводами Роспотребнадзора, где ранее заявили о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом в городе. Власти отмечают, что выросла госпитализация пациентов - более 6 тысяч человек за минувшую неделю.

Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий