Еще более 3,7 тысяч человек заболели коронавирусом в Санкт-Петербурге на 18 декабря

Еще 3,7 тысяч петербуржцев заразились коронавирусом на 18 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб по коронавирусу опубликовал свежие данные о развитии пандемии на утро пятницы, 18 декабря 2020 года. Так, в Санкт-Петербурге COVID-19 выявили еще у 3,7 тысяч человек. Уровень заражаемости уже третью неделю находится на одном уровне. В Роспотребнадзоре говорят, что пандемия в Северной столице вышла на плато.

- За последние сутки коронавирус был обнаружен еще у 3 757 человек. За время время пандемии выявлено 193 300 зараженных, - сообщили в оперативном штабе.

Отметим, что накануне более 40 тысяч горожан сдали анализы на коронавирус.

Однако ситуация с пандемией не совсем однозначная. В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга попросили не торопиться с выводами Роспотребнадзора, где ранее заявили о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом в городе. Власти отмечают, что выросла госпитализация пациентов - более 6 тысяч человек за минувшую неделю.