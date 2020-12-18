Дед Мороз сядет за руль городского автобуса в Санкт-Петербурге

Дед Мороз снова сядет за руль петербургского автобуса Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

21 декабря 2020 года Дед Мороз вновь сядет за "баранку" городского автобуса в Санкт-Петербурге, чтобы создавать пассажирам праздничное настроение. В Северной столице в очередной раз стартует акция "Везет в Новый год" - главный Волшебник будет четыре дня водить один из автобусов маршрута №24, курсирующего по центру города.

- "Форму" новогоднего волшебника вновь примерит водитель маршрута № 24 - Хасанская улица – метро "Василеостровская". Он будет создавать праздничное настроение в период с 21 по 23 и с 26 по 29 декабря. Окно автобуса украсит необычная открытка: пожелания здоровья и счастья нанесены на знакомую всем традиционную маршрутную доску, - рассказали в "Пассажиравтотрас".

Петербуржцам предложили поучаствовать в конкурсе: сделать фото праздничного автобуса и разместить его на странице организаторов в социальной сети. Среди снимков, собравших больше симпатий пользователей, руководство выберет лучшее. Автор получит проездной билет "Подорожник" с денежным ресурсом в 2021 рубль. Итоги конкурса будут подведены 13 января.