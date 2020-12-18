Еще 84 человека стали жертвами коронавируса в Санкт-Петербурге

Еще 84 петербуржца умерли от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще 84 человека умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге. Это стало известно после публикации утренней статистики федеральным Оперативным штабом, отслеживающим ситуацию с распространением «ковида» в России.

- По состоянию на 11:00 18 декабря в стране зафиксированы еще 611 летальных исходов по причине коронавирусной инфекции. Из них 72 - в Москве и 84 - в Санкт-Петербурге, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Общее число жертв болезни по России достигло 49 762. В Северной столице от коронавируса скончались уже 6692 горожанина. Индекс суточной смертности в городе остается самым высоким по стране и составляет 125 человек на 100 тысяч населения.

Кроме смертности, за минувшие сутки зафиксировано 3050 выздоровевших (111 781 с начала пандемии) и 3757 заболевших (193 300 всего). В активном состоянии заболевания находятся 74 727 петербуржцев.