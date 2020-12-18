Умер знаменитый эколог Greenpeace из Санкт-Петербурга Рашид Алимов

В Петербурге от коронавируса умер экоактивист Рашид Алимов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Санкт-Петербурге умер известный эколог Рашид Алимов. Активист и защитник природы скончался на 41-м году жизни в ночь на пятницу, 18 декабря 2020 года. Причиной смерти оказался коронавирус. Об этом рассказал в социальных сетях депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

- Рашид Алимов, известный эколог, последние годы работавший в Greenpeace, умер от ковида. Об этом мне ночью написала Галя Артеменко, - рассказал парламентарий.

С его слов, эколог находился в больнице святого Луки. Он еще в начале декабря узнавал у врачей состояние Рашида по просьбе его родственников.

- Вроде уже все шло более-менее. И тут его снова "накрыло", - рассказал депутат.

Рашид Алимов - выпускник СПбГУ, сотрудничал с Greenpeace с 2001 года. Является автором и редактором об экологических проблемах. О месте и дате похорон не сообщается.