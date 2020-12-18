Петербуржцам посоветовали отказаться от поздравительных открыток в интернете

Эксперт посоветовала петербуржцам отказаться от поздравительных открыток из интернета Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жителям Санкт-Петербурга посоветовали не пользоваться шаблонными открытками из интернета, чтобы послать поздравление с Новым годом своим друзьям и близким. Готовая картинка со стихотворениями обеспечивает сам жест поздравления, считает доцент кафедры международных отношений СЗИУ РАНХиГС, специалист по этикету Нина Шевчук.

- Поздравления занимают центральное место в этикете. Так мы проявляем внимание, уважение, учтивость. Чем более значим для вас поздравляемый, тем более персонифицированным должно быть поздравление. Поэтому, поздравив близкого или уважаемого человека своими словами, вы скорей всего подарите ему больше приятных эмоций. В то время как отправленная шаблонная открытка может вызвать у получателя обратный эффект, - отметила Шевчук.

Что касается поздравления коллег, доцент напомнила, что в основе любого этикета, в том числе делового, лежит уважение друг к другу и профессиональная искренность.