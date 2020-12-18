Каршеринг устроил «замес» на Воронцовском бульваре в Мурино

Три машины пострадали в ДТП в Мурино. Фото: vk.com/spb_today

Очередное серьезное ДТП с участием каршеринга произошло в петербургской агломерации, как называют город и область региональные власти. На этот раз водитель прокатной машины отличился в городе Мурино. Иномарка под его управлением влетела в две припаркованные легковушки.

- На Воронцовском бульваре 11/1 каршеринг «Делимобиль» припарковался в припаркованные машины, - пишут местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Авария произошла у правой стороны бульвара, куда по ходу влетело прокатное авто. Его «пилот» не справился с управлением и протаранил стоявший «Форд», отчего тот забросило на бордюр. Второй пострадавшей легковушкой стал «Рено», причем также из каршеринга, но другой компании.

На месте аварии вскоре появились и полицейские, а также представители каршеринговой фирмы.

В чем причина ДТП, установят дознаватели Госавтоинспекции, но виновнику она точно обойдется недешево.