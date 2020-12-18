Петербургский детский сад оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение санитарных норм

Частный детский сад оштрафовали за нарушение эпидемических мер Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу, 18 декабря 2020 года, оштрафовал частный детский сад на Парадной улице за несоблюдение противоэпидемических правил. Как пояснили в суде, проверка учреждения началась после регистрации положительных результатов лабораторных исследований на коронавирус у воспитанников.

- Установлено, что в группах детей больше, чем то позволено, нарушены условия групповой изоляции, - сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов.

Также в туалете для персонала санитарная раковина не оборудована мылом и дезинфицирующим средством для обработки рук. Шкафы в группах покрыты пылью, а график уборки составлен так, что за 15 выделенных минут провести ее качественно не удается. Кроме того, в игровой множество мягких игрушек и ковров, провести ежедневную обработку которых с применением дезинфицирующих средств не представляется возможным.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.