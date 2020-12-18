Против коллекторов, похитивших петербуржца их кафе, завели дело о вымогательстве

Полиция завела дело в отношении коллекторов-нелегалов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственное управление петербургского полицейского Главка возбудило дело о вымогательстве в отношении двух уроженцев Дагестана и мигранта, которые подрабатывали коллекторством и выбивали долги. В поле зрения правоохранительных органов мужчины попали после того, как похитили жителя Санкт-Петербурга из кафе и стали требовать у него 700 тысяч рублей.

- Днем 17 декабря в полицию Кировского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о конфликте между несколькими мужчинами у дома 18 по Дачному проспекту. Трое мужчин силой усадили четвертого в автомобиль, после того как вывели его из кафе, -сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Через несколько минут после звонка на место ЧП прибыли полицейские, которые при содействии коллег из вневедомственной охраны задержали всех четверых участников конфликта.

Уже в отделении 32-летний потерпевший, гендиректор коммерческой фирмы, написал заявление на обидчиков. После этого мужчину отправили в больницу, где избитому оказали помощь.

А вот троих «коллекторов» оставили в камерах. По статье «Вымогательство» им грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.