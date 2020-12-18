Петербургский суд заблокировал сайты по продаже фальшивых справок на коронавирус

Петербургский суд запретил два сайта за торговлю фальшивыми медицинскими справками Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга в пятницу, 18 декабря 2020 года, вынес решение о признании информации, распространяемой двумя сайтами в интернете, незаконной в стране. Иск с таким требованием подал прокурор Ломоносовского района Ленинградской области, который обнаружил в сети ресурсы, продающие фальшивые медицинские справки.

- На сайтах в свободном доступе размещена информация о продаже медицинских справок, заключений, результатов анализов для взрослых и детей для различных целей, при этом документы, изготавливаемые за один день и при необходимости задним числом, предлагаются неустановленными лицами к продаже без личного посещения лечебного учреждения, без осмотра и обследования врачами и проведения анализов, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Также на сайтах можно было купить справки об отсутствии у человека коронавирусной инфекции, без надлежащего забора биоматериала и обследования лица.