Похолодание придет в Санкт-Петербург после теплых выходных

Снег и похолодание обещают синоптики а следующей неделе. Фото: Олег ЗОЛОТО

На календаре вторая половина декабря, а за окном у жителей Санкт-Петербурга слякоть и плюсовая температура. Последний рабочий день недели не стал исключением, хоть и подарил небольшой снежок. Также слякотно и с мокрым снегом будет в выходные, а вот потом начнет холодать. Впрочем, не сильно.

- В субботу днем будет +1…+3, а в воскресенье - до +4 градусов. Но такой теплый период задержится всего на пару дней, - рассказал «Невским новостям» главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Однако, морозов горожанам ждать не стоит. В понедельник, 21 декабря, термометры покажут 0...+2 в течение суток и лишь к следующим выходным температура упадет до -4 днем и -9 градусов ночью.

Всю неделю в Петербурге будет идти снег, так что коммунальным службам придется активно поработать, а вот самим горожанам лучше быть осторожными. Особенно водителям, ведь при такой погоде гололед будет наверняка.