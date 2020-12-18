Смольный поручил активизировать уборку пешеходных дорожек в петербургских парках и скверах

Смольный поручил активизировать уборку пешеходных маршрутов в зонах зеленых насаждений Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Коммунальные службы Санкт-Петербурга в пятницу, 18 декабря 2020 года, активно убирают городские улицы и основные пешеходные маршруты. Такое поручение дворникам дал Смольный, ориентируясь на прогноз синоптиков о снегопаде. Ожидается, что за день в Петербурге выпадет много снега, накрыв город в 5-8 сантиметровым слоем.

- Ночью в качестве превентивных мер поверхности тротуаров и проезжей части, были обработаны солевыми растворами и песко-соляной смесью для предотвращений образования наледи, - рассказали в Смольном.

Поскольку температура воздуха в Петербурге ниже ноля, поверхность тротуаров и проезжей части посыпаются песко-соляной смесью, что увеличивает сцепление с поверхностью дороги.

Усиленно идет уборка дорожек в парках и скверах, через которые часто прокладывают свои маршруты горожане.

- Все пешеходные маршруты садов, скверов, парков, которые должны быть убраны садовниками к 8:00, а это порядка 94,7 га, должны быть приведены в порядок вовремя. Как правило, это бульвары и дорожки в зонах зеленых насаждений, которые ведут к социально значимым объектам, - дал поручение вице-губернатор Николай Бондаренко.