Семибалльные пробки и снегопад сковали Санкт-Петербург вечером 18 декабря

Семибалльные пробки сковали Санкт-Петербург вечером 18 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Снегопад мешает петербургским автомобилистам побыстрее добраться вечером до дома. К 17:00 часа в пятницу, 18 декабря 2020 года, дороги Санкт-Петербурга сковали семибалльные пробки. Автомобилисты часами стоят в заторах, либо очень медленно двигаются по маршруту из-за гололеда, который периодически образуется из-за снега.

- На Митрофаньевском шоссе и Кубинской улице зафиксирована необычно сложная пробка. Она растянулась на 5,7 километров от Старообрядческой улицы до железнодорожного переезда. Стоят в заторе можно потерять больше часа, - сообщил сервис "Яндекс".

Также стоит Московское шоссе от 2-го Бадаевского проезда до центра Scania.

Еще одна сложная пробка протяженностью более 4 километров образовалась на Петрозаводском шоссе, по Советскому проспекту и Шлиссельбургскому проспекту от Полевой улицы до Прибрежной улицы.