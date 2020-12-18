12-летний мальчик госпитализирован после воспламенения банки с порохом в Ленинградской области

Ребенок попал в больницу после возгорания пороха в ленинградской квартире Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области 12-летний мальчик попал в больницу с ожогами рук и груди из-за воспламенения банки с порохом. В 15:25 часов в пятницу, 18 декабря 2020 года, в полицию города Кингисепп поступило сообщение о хлопке в одной из квартир жилого дома 65 на 1-й линии. Со слов очевидцев, звук доносился с четвертого этажа.

- На место оперативно прибыли сотрудники полиции. По предварительным данным, по неустановленной причине произошло воспламенение банки с порохом, принадлежащей пожилому жильцу квартиры, который занимается охотой, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате пострадал 12-летний мальчик. Он находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

На данный момент полиция проводит проверку, чтобы установить, по какой именно причине загорелся порох.