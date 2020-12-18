Смольный предоставил иную статистику числа петербуржцев зараженных коронавирусом на 18 декабря

Смольный объяснил очередной рост заболеваемости коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

Администрация Санкт-Петербурга опубликовала данные по количеству новых заболевших коронавирусом на 18 декабря 2020 года. Утром оперативный штаб по COVID-19 сообщал, что в Северной столице выявлено 3757 зараженных. Однако в данных Смольного из значительно больше - 4635.

- Количество зарегистрированных больных в федеральном регистре с подтвержденным лабораторным методом за сутки на 18 декабря - 3635, а на 11 декабря - 4592. Отмечается рост на 0,92 процента, - говорится в отчете администрации.

Также указывается, что за сутки на 18 декабря в Петербурге умерли 84 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

На данный момент в Петербурге болеют более 71,7 тысяч человек. Из них почти 65 тысяч лечатся дома, более 6,7 тысяч пациентов находятся в больницах.

Смольный отмечает, что рост заражения может быть связан с возросшей предновогодней активностью местных жителей.