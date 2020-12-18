"На веки вечные!": Милонов призвал сделать 31 декабря выходным днем по всей России

Милонов предложил сделать 31 декабря выходным днем по всей России. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Виталий Милонов призвал властей сделать 31 декабря выходным днем по всей России. В эфире радио "Комсомольская правда в Петербурге" на 92.0FM депутат Госдумы отметил, что это было бы экономически выгодным для страны, ведь в последний день года люди прилично тратят деньги.

- Я предлагаю на федеральном уровне выпустить закон, который невозможно будет отменить, что 31 декабря - выходной день. На веки вечные! Выгонять людей на работу в этот день это бесчеловечно, это разрушает традиционные устои, семью. Даже сюжет "Иронии судьбы" скоро будет многим непонятен, потому что 31-го мы все должны работать. И пар будет идти разве что от рабочих, которые будут бежать на работу и скорее наряжать елку. А сейчас у людей даже нет времени на то, чтобы 31-го приготовить себе еду к праздничному столу! - выпалил Милонов в радиоэфире.

Добавим, что в власти Ленобласти все-таки решили сделать 31 декабря выходным днем, а в Санкт-Петербурге от этой идеи отказались.