Мокрый снег и дождь обещают 19 декабря в Санкт-Петербурге

Снег, мокрый снег. И так - все выходные. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге опять сырость. Снег, выпавший в пятницу вечером, превратился в нечто размокшее и с каждой минутой все активнее тает, растекаясь лужами на асфальте. Температура в городе держится выше ноля, а синоптики обещают дожди. И это за 12 дней до Нового года.

- 19 декабря в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода. Утром и днем осадки: небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха составит +1...+3 градуса. Атмосферное давление не изменится после ночного понижения, - сообщает городской гидрометцентр.

На 9 утра в Северной столице пасмурно, идет мелкий мокрый снег. Термометры показывают +1,2 градуса, давление составляет 763,1 мм ртутного столба, а влажность достигает 96%.

Увы, но такая же «кислая» погода ждет горожан и в воскресенье. 20 декабря в Петербурге обещают до 4 градусов тепла с ночным гололедом и дневным мокрым снегом, переходящим в дождь.