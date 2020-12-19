Деталь турбины упала с тягача и придавила легковушку на КАД в Петербурге

Кусок турбины придавил легковушку на КАД. Фото: vk.com/spb_today

Эпизод, который мог поспасть в голливудский блокбастер «Пункт назначения», произошел вечером пятницы на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге. Здесь с тягача свалилась огромная деталь от турбины. Причем съехала она прямиком на капот соседней легковушки, водитель которой чудом остался жив.

- На КАД огромная деталь с трала свалилась на легковую машину, - сообщали очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Авария произошла в вечерний нас пик на внутреннем кольце трассы у съезда на Софийскую улицу, что моментально собрало приличную пробку.

Специалисты из числа пользователей соцсетей опознали в упавшей детали четверть крышки гидравлической турбины. Отправителем груза оказалось петербургское промышленное объединение «Силовые машины».

А вот чтобы поставить многотонный груз на место, пришлось срочно искать подъемный кран. Вся операция заняла несколько часов.