«Субару» намоталась на столб на проспекте Луначарского, один человек погиб

В ДТП на проспекте Луначарского погиб водитель синего "Субару". Фото: vk.com/spb_today

Смертельная авария произошла вечером пятницы, 18 декабря, в Калининском районе Санкт-Петербурга. На проспекте Луначарского синий кроссовер «Субару Форестер» столкнулся с «хендэ Солярис» и вылетел на обочину и на полном ходу влетел в столб. Иномарку буквально намотало на опору уличного освещения.

- У перекрестка улицы Ушинского и проспекта Луначарского столкнулись «Солярис» и «Субару», который намотало на столб на остановке. Скорая, пожарная на месте, спасатели вырезают людей из машины, - сообщали очевидцы проишествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Японская иномарка оказалась праворульной и удар пришелся как раз на водительскую сторону. Он был огромной силы, так, что кузов машины просто согнуло. Сидевшего за рулем мужчину удалось достать, срезав крышу авто. Водителя передали медикам, но вскоре он скончался от полученных травм.

Дознание по смертельной аварии ведет полиция.