Больше трех тысяч квартир проверили во время полицейского рейда в Калининском районе

Полицейский рейд прошел в Калининском районе. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские полицейские провели очередной рейд по сомнительным квартирам. На этот раз стражи порядка проверяли жилые дома Калининского района. В рейд на поиск всего подозрительного вышли около 70 участковых.

- Сотрудники полиции проверяли законность сдаваемых в аренду квартир, а также легальность нахождения в них жильцов. В первую очередь, акцент был сделан на выявление нарушений миграционного законодательства и обнаружение так называемых «резиновых» квартир, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Итогом проверки более трех тысяч квартир в 21 жилом доме стало обнаружение 18 мигрантов-нелегалов, которых отправили до выяснения в отделение полиции. Также была найдена одна «Резиновая» квартира и еще 260 адресов, сдаваемых в аренду, легальность которой вызвала сомнение.

Кроме того, во время рейда попутно был задержан хулиган, бегавший с ножом по Кушелевской дороге.